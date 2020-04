'Mondkapje kost nu tien keer zoveel dan vóór coronacrisis'

"Er wordt telefonisch contact gezocht door mensen die aanbieden om je huis te ontsmetten. Vervolgens komen die mensen binnen, waarna de bewoners ineens spullen kwijt zijn", vertelt Hoekman.

Ook worden op allerlei websites handschoenen en mondkapjes aangeboden. Die producten worden besteld en betaald, maar worden nooit geleverd.

"Als je in Rotterdam door de winkelstraten gaat lopen, dan zie je dat heel veel winkeliers opeens deze beschermingsmiddelen te koop aanbiedt", omschrijft Hoekman.

"Kostte een mondkapje een paar weken geleden bijvoorbeeld twintig cent, nu betaal je daar meer dan twee euro voor. Ik heb aanbiedingen gezien van vijf stuks voor een tientje. Dat zijn papieren dingen die je na twee uur weg moet gooien."

Hoekman merkt ook dat er meer meldingen van huiselijk geweld zijn nu mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. "Ook zien we dat er meer vuil op straat is", vult Hoekman aan.

'Sommige jongeren doen wat ze zelf willen'

De Rotterdammers gedragen zich volgens Hoekman goed in tijden van het coronavirus: "Maar we zien wel dat met name een groep jongeren een soort ongeloof heeft . Ze denken dat dit een vooropgezet plan is en het coronavirus niet bestaat. Ze laten zich niet voor het karretje spannen en doen waar zij zelf zin in hebben."

Hoekman benadrukt dat het een beperkte groep jongeren is die de regels aan hun laars lapt. Hij heeft vooral oog voor de positieve initiatieven die in de Rotterdamse wijken worden gehouden. "Dikke duim omhoog!"