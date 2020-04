Bewoners na brand in parkeergarage weer naar huis

Vier auto's die in de parkeergarage stonden, vlogen donderdagmorgen rond kwart voor acht in brand. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar zeker is wel dat de autobranden veel rook en hitte veroorzaakte. Omdat de parkeerplaatsen grenzen aan de gevels van woningen, trok deze al snel naar binnen.

"We werden wakker van een harde plof", vertelt een vrouw, wiens auto is uitgebrand."Er hing een chemische lucht in ons huis. We hebben heel veel schade uit het huis. Ik verkeer in een soort shock."

'Deze tijd is al niet zo fijn'

Bewoners gingen als een haas naar buiten en volgden vanaf de stoep de verrichtingen van Stedin, de Forensische Opsporing en deskundigen van de brandweer en bouw-en woningtoezicht. Omdat de gevelconstructie in de parkeergarage over een lengte van vier meter niet meer betrouwbaar was, werd een aannemer ingezet om de boel te stutten. Die werkzaamheden zijn nu klaar en dat geeft alle bewoners groen licht om hun woningen weer in te gaan.

Dat het weekend er voor de bewoners heel anders uit gaat zien dan ze hadden gedacht is wel zeker. Veel woningen hebben, -soms forse-, roetschade opgelopen.

"Heel het huis moet schoon gemaakt worden", jammert een vrouw. Haar buurvrouw vult aan: "We gaan tijdelijk maar ergens anders bivakkeren in deze tijd, die al niet zo fijn is."