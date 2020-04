Rijnmond Helpt: dankzij chauffeur Hans naar 60-jarig huwelijk

Een 60-jarig huwelijk in tijden van corona blijft feest. Maar het wordt lastig als je niet bij elkaar woont. Dat is het geval bij meneer en mevrouw De Boer. Meneer woont in een verzorgingshuis en mevrouw woont nog zelfstandig. Gelukkig is daar chauffeur Hans van Pelt om mevrouw de Boer naar haar man te brengen.

Hans meldde zich aan bij Rijnmond Helpt en wilde zijn steentje bijdragen. "Sinds anderhalf jaar ben ik met pensioen en ik wil graag de mensen helpen."

Vanuit verzorgingshuis Laurens Dijkveld kwam er een actie om het jubilerende echtpaar in het zonnetje te zetten. In de sluis van het gebouw kunnen ze op gepaste afstand een kopje koffie drinken en taart eten.

Dikke tranen

Mevrouw de Boer is dankbaar dat de medewerkers van het verzorgingshuis en chauffeur Hans deze ontmoeting hebben geregeld. "Het is fijn en verdrietig. Je wil hem zo graag knuffelen, maar dat gaat niet."

De reactie van haar man was volgens mevrouw De Boer pure blijdschap. "Dikke tranen had hij."

Na een kort gesprek met koffie en gebak brengt Hans mevrouw De Boer weer naar huis. "Het is voor mij iets kleins om te doen. Het is geweldig dat die mensen zo veel liefde uitstralen."

Mevrouw De Boer en Hans hebben de afspraak gemaakt dat Hans haar over vijf jaar weer naar het verzorgingshuis brengt voor het 65-jarige jubileum.