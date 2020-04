Rijnmond Helpt, dag 9: kruiswoordpuzzels voor de hele wijk en Paaspakket-actie loopt als een trein

800 leden hebben we in de Facebook groep Rijnmond Helpt. En er wordt volop op elkaar gereageerd. Ook op oudere berichten. De heer Peter Nicolaas uit Rotterdam Zuid was een van de eerste mensen, die om hulp vroeg. Een maaltijd alsjeblieft. Karin Storms reageerde direct en krijgt nu ook bijval van Brenda Drenthe. Want de problemen zijn helaas niet in een week opgelost.

Met pijn in het hart luisterde receptioniste Claudia naar het verhaal van beller Boukje. Haar verslaafde zoon heeft het grootste gedeelte van haar geld meegenomen, waardoor ze zonder eten dreigt te zitten. Een groepje van vier vrouwen heeft zich over haar ontfermd. Hartstikke bedankt.

Nel uit Hoogvliet had een vraag van een andere orde. Yes-R moet worden verschoond. En dan niet de rapper, maar haar grasparkiet die naar de artiest is vernoemd. Zelf is Nel fysiek niet in staat om de kooi van haar steun en toeverlaat op te tillen. En dan is Yes-R ook nog eens in de rui! Jolanda Kramer-van der Woldt reageerde op Nel's oproep via de Rijnmond Helpt Facebookpagina en Yes-R heeft binnenkort een schoon kooitje!

Het hele gesprek met Nel was te horen in de radio-uitzending bij Erik Lemmers. Luister het hierboven terug. Net als het gesprek met Peter Rietveld. Deze oude baas maakt voor de hele buurt kruiswoordpuzzels. En met plezier. Klasse!

Een 60-jarig huwelijk in tijden van corona blijft feest. Maar het wordt lastig als je niet bij elkaar woont. Dat is het geval bij meneer en mevrouw De Boer. Meneer woont in een verzorgingshuis en mevrouw woont nog zelfstandig. Gelukkig is daar chauffeur Hans van Pelt om mevrouw de Boer naar haar man te brengen. Verslaggever Tenny Tenzer maakte er de volgende reportage over.

Ten slotte nog even kort aandacht voor de actie van Sezen en Ceren. Wat als een goedbedoeld grapje begon, wordt big business. Al vijftig definitieve aanvragen liggen er voor hun zelfgemaakte Paas-pakketten en dan staan er nog twintig in de wachtrij. Ook bedrijven sluiten zich aan bij de zusjes uit Schiedam. Honderd bossen bloemen, (kleur)boeken, tijdschriften, groente en fruit... Het kan niet op. En dan hebben Sezen en Ceren nog een week te gaan!