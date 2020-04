Rare eerste week voor nieuwe burgemeester Hoeksche Waard

“Ik was blij dat er vanmiddag wat BOA’s aan het lunchen waren in het gebouw, dan had ik wat echte mensen op even mee te praten”, vertelt Van Hemmen. “Het is wel erg stil. En ik wist eigenlijk alleen het koffie-apparaat en mijn werkkamer te vinden.”

Naast zijn bureau staan twee grote bossen bloemen. Verder zijn er een hoop berichtjes via de sociale media. “Ja, feestelijk is deze start niet, maar dat kan ook niet in deze tijd. Maar ik voel me wel welkom.”

Nog geen netwerk

De dagen van Van Hemmen staan uiteraard ook in het teken van het coronavirus. Hij overlegt met de veiligheidsregio en met verenigingen.

“Maar ik heb nog geen netwerk hier, dus het is zoeken. In Oud-Beijerland is er een kerk zwaar getroffen door het virus. Er zijn ook mensen overleden. Daar ga ik wel contact mee zoeken om mijn leedwezen te betonen. Even laten zien, ik kan er niet zijn, maar ik ben er wel.”

Whatsappbellen

Uiteraard had Van Hemmen, die het burgemeesterschap van Sliedrecht inruilde voor dat van Hoeksche Waard, zijn start heel anders voorgesteld. Het liefst zou de kersverse burgemeester de dorpen intrekken, op de koffie gaan, op plekken mee-eten om mensen te leren kennen. Hij heeft al wel plannen om dit nu op andere manieren te doen.

“Whatsappbellen met drie inwoners per keer, een aantal avonden in de week. Of via de sociale media mensen plekken laten aandragen die ik moet zien. Dan ga ik daar alleen heen en maak ik er een verhaaltje over.”

Om zich voor te stellen nam Van Hemmen ook al een speciale introductievideo op:

[Tweet:https://twitter.com/gemeentehw/status/1244900744362426370?s=21]

