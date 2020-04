Feyenoord en Sparta scharen zich achter KNVB over besluit voortgang competitie

In navolging van Feyenoord heeft ook Sparta laten weten er begrip voor te hebben dat de KNVB donderdag geen besluit heeft genomen over het wel of niet voortijdig beëindigen van de competitie.

De voetbalbond gaf bij de betaald voetbal clubs aan dat meer tijd nodig is om de gevolgen van de twee resterende scenario’s op een rij te zetten.

Die twee scenario's zijn het uitspelen van de competitie na 30 juni of het per direct definitief afbreken van de huidige voetbaljaargang.

Dinsdag vervolggesprek

De KNVB gaat dit volgende week dinsdag met de clubs en de EC bespreken. Voor het scenario dat de competitie nog wordt hervat wordt nadrukkelijk aangegeven dat hiervan alleen sprake kan zijn als tegen die tijd de overheid en het RIVM hier goedkeuring voor geven.

Een aantal clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, wil dat de eredivisie wordt stilgelegd en dat de resterende wedstrijden van dit seizoen niet meer worden gespeeld. Die clubs hebben hun standpunt aan de KNVB toegelicht tijdens een telefonisch overleg.

Algemeen directeur Mark Koevermans denkt dat het goed is dat nu de tijd wordt genomen voor een zorgvuldige afweging. "Sommige clubs wilden vandaag de stekker er al uit trekken. Ook voor ons is het uiteraard een reële optie dat de competitie uiteindelijk niet wordt uitgespeeld."

'Onszelf de tijd gunnen'

"Je ziet dat vrijwel alle andere Europese competities ook de ontwikkelingen nog even afwachten en hun competities vooralsnog alleen hebben uitgesteld. Een niet afgemaakte competitie is voor iedereen immers sportief zeer onbevredigend, voor zowel spelers als supporters. Bovendien is de financiële impact voor clubs groot, wanneer je er een streep onder zet. Dus laten we onszelf de tijd gunnen zaken goed op een rij te zetten."

Koevermans betreurt het dat de clubs hierover de afgelopen dagen niet op een lijn zaten en vooral dat sommigen tegen de afspraken in de laatste dagen hun mening al ventileerden in de media. "Dat is misschien goed voor de eigen pr, maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing."

Sparta

Ook Sparta wacht het vervolggesprek van aankomende dinsdag af. Directeur Manfred Laros laat weten: ''Sparta heeft, net zoals de meer dan ruime meerderheid van de eredivisie, ingestemd om tot en met 7 april de nog te presenteren scenario's van de KNVB af te wachten.''