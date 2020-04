Leefbaar Rotterdam: 'Info noodhulp ondernemers moet veel beter'

De horeca in Rotterdam wil duidelijkheid

Rotterdamse horeca wil duidelijkheid over noodmaatregelen van gemeente

De communicatie tussen de gemeente Rotterdam en ondernemers over noodhulp vanwege de coronacrisis moet veel beter. Dat vindt Leefbaar Rotterdam. Volgens de grootste oppositie in de gemeenteraad is de informatie van de gemeente regelmatig niet up-to-date of in tegenspraak met regels van het Rijk.

Leefbaar Rotterdam heeft een meldpunt voor ondernemers geopend. Die kunnen daar terecht met al hun vragen of kritiek op de gemeente. Robert Simons, raadslid van Leefbaar, zegt dat de stad bij het aanvragen van een bijstandsuitkering foutieve informatie meldt.

Volgens Simons is er landelijk gezegd niet naar het inkomen van de partner en ook niet naar vermogen te kijken. In de aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam wordt dat wel gedaan.

"Heel veel mensen die wij spreken haken daardoor, denk ik, onnodig af. We zullen de wethouder daarop attenderen dat het niet in lijn is met de landelijke afspraken."

Wanneer alsnog uitgestelde huur betalen?

Ook willen ondernemers weten wanneer uitgestelde huur van gemeentepanden weer terugbetaald moet worden. Dennis Rens en Ernst Hoogendam hebben beiden een aantal horecazaken. Een aantal daarvan zit in een gemeentepand. Voor die panden geldt dat de huur wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 juni.

"Stel, je hebt uitstel van drie maanden voor de huur: moet je dat dan nog voor het einde van het jaar terugbetalen, of wordt gezegd dat mag tot 2023?", vraagt Rens zich af.

Nog steeds aanpassingen

Wethouder Kathmann laat weten dat de gemeente een zo goed mogelijke hulp voor de ondernemers wil geven. Maar zowel het Rijk als de gemeente is nog bezig om alles te regelen. Het is nog te vroeg om alles al heel gedetailleerd te kunnen bespreken met ondernemers als het gaat over huuruitstel.

Herstelplan

Leefbaar Rotterdam wil een plan gaan maken hoe de gemeente de kleine ondernemers ook na de crisis gaat helpen. Welke maatregelen dat moeten zijn, is nog niet duidelijk. Er wordt gedacht aan uitstel of vrijwaren van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. "Zo min mogelijk kleine ondernemers moeten ten onder gaan aan de crisis", zegt Simons.