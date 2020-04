Maasstad Ziekenhuis komt met app voor coronavragen

Het Maasstad Ziekenhuis komt met een speciale app waarmee mensen gezondheidsklachten kunnen checken. Met de OLVG corona check kunnen gebruikers snel geadviseerd worden over het wel of niet hebben van het coronavirus.

De gebruiker moet enkele vragen beantwoorden over zijn of haar gezondheid. Een medisch team beoordeelt de antwoorden en onderneemt daarop actie. Als daaruit blijkt dat iemand mogelijk het coronavirus (COVID-19) heeft, wordt dagelijks binnen kantoortijden contact met diegene opgenomen.

“We merken dat de inwoners van onze regio behoefte hebben aan informatie en adviezen als het gaat om klachten die kunnen duiden op een infectie met corona", vertelt Gea Helfrich, longarts van het Maasstad Ziekenhuis.

"Deze app voorziet in die behoefte. Tegelijk zorgen we er samen ook voor dat de huisartsen en de Spoedeisende Hulp ontlast worden. Dit zorgt voor goede bereikbaarheid van de zorg in deze lastige tijd."

