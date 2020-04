Crystal meth met straatwaarde van 2 miljoen in beslag genomen

De politie heeft woensdag bij een drugsoverdracht van 24 kilo crystal meth drie mannen aangehouden. Eén van de verdachten is een 31-jarige Rotterdammer.

Op het bedrijventerrein Poort van Midden-Gelderland werden ook een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Polen en de 28-jarige Poolse bestuurder van een Duitse bestelbus aangehouden.

Bij de aanhouding zijn onder andere 24 kilo methamfetamine ook wel bekend als crystal meth en tien liter amfetamine-olie in beslag genomen. De straatwaarde van de crystal meth bedraagt ongeveer 2 miljoen euro.

De politie zag op de A50 een Nederlandse auto rijden, die volgens de politiesystemen al eens was opgevallen bij een verdachte situatie. De auto reed naar een bedrijventerrein bij Heteren en parkeerde naast een Poolse trekker met oplegger.

Even later zag de politie dat er ook een Duitse bestelbus bij stopte. De politie betrapte de drie mannen op heterdaad tijdens een drugsoverdracht in zogenaamde bigshoppers.