Stel uit Schiedam rijdt door corona dwars door Australië

Thom vertelt over het camperavontuur in Australie

Het stel woont en werkt al anderhalf jaar in Australië. Na vijf maanden in de stad Perth aan de Westkust raakte hun geld op. Aan de Oostkust in Sydney wachtte voor Thom een baan als bouwvakker, maar Australië ging vanwege het coronavirus de grens aan de Westkust sluiten. Daarmee lag ook het vliegverkeer plat.

'Go the fuck away'

Het werd een race tegen de klok. Het stel uit Schiedam legt in twee weken tijd 5 duizend kilometer af. Thom en Lianne waren net op tijd de laatste staatsgrens naar Sydney over, toen alles op slot ging. Thom: "Onderweg waren ze niet echt vriendelijk: 'Go the fuck away' hoorden we vaak."

De Schiedammers hebben op 18 mei een vliegticket naar Nederland, omdat de zus van Thom gaat trouwen. "Maar of de vlucht en bruiloft op 1 juni doorgaan, is natuurlijk maar de vraag", zegt Thom.

Lees meer