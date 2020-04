Geen vlucht: Rotterdamse daagt Transavia voor de rechter

Een Rotterdamse vrouw daagt luchtvaartmaatschappij Transavia voor de rechter. De vlucht van de vrouw werd geschrapt in verband met het coronavirus. De Rotterdamse wil haar geld terug in plaats van de mogelijkheid om de reis om te boeken.

De vrouw heeft niet veel geld. Ze had jaren gespaard voor de vlucht. "De vrouw begrijpt dat de vlucht niet is doorgegaan", vertelt haar advocaat, Pieter Vleeming. "Ze heeft het geld echter hard nodig. Omboeken is voor haar geen optie. Daarnaast is er geen enkele regel of wet waarop Transavia zich kan beroepen."

Voucher in plaats van geld terug

De luchtvaartmaatschappij weigert om het bedrag terug te betalen. Een woordvoerder van Transavia laat weten dat het bedrijf door de uitzonderlijke situatie gedwongen wordt om af te wijken van de normale werkwijze.

"De Nederlandse regering heeft recentelijk ook expliciet aangegeven de vouchers – gezien de uitzonderlijke situatie en noodzaak - op dit moment een acceptabel alternatief te vinden."

Advocaat Vleeming vertegenwoordigt naast de Rotterdamse reiziger nog vijftien passagiers uit Nederland. Allen zagen hun reis vanaf een Nederlands vliegveld geannuleerd. In andere zaken worden ook KLM en TUI gedaagd.

Kort geding

In het geval van de Rotterdamse gaat het om een kort geding. In de andere zaken betreft het een bodemprocedure. De zaken zullen dienen bij diverse rechtbanken in Nederland.