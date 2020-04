Eindelijk: Wantijbrug gaat weer open! 'Maar nog veel werk aan de winkel'

Het was tien weken lang zoeken naar een alternatieve route of naar een ander vervoersmiddel, maar het is bijna zover: de Wantijbrug gaat op vrijdagochtend om 5.00 weer open voor al het wegverkeer.

Maar dit betekent trouwens niet dat alle werkzaamheden klaar zijn. De brug is pas helemaal in oktober af en de komende tijd moet er nog heel wat gebeuren.

Er wordt nog gewerkt om een nieuw bediening- en besturingssysteem te gaan maken in de kelder. Alles moet nog worden afgewerkt. Ook moeten de kleppen van de brug zelf, die boven het water open en dicht gaan, worden vervangen. "Dit zal komende september gebeuren", laat Suzan Vos van Rijkswaterstaat weten. De brug moet in juli, augustus en september nog een aantal keer wordt afgesloten in het weekend of in de nacht.

Groot onderhoud N3

En dit is nog niet alles. In augustus start namelijk het groot onderhoud aan de N3. Dit is hard nodig, want de weg is her en der verzakt. "We beginnen eerst aan het 80 km-gedeelte en over vijf à zes maanden aan het 100 km-gedeelte", legt Vos uit. Wel benadrukt zij dat de situatie anders is dan tijdens de werkzaamheden aan de Wantijbrug. De weg blijft namelijk begaanbaar voor het verkeer. "Drie van de vier rijstroken blijven open. Twee richting het noorden en één naar het zuiden."

Dat mensen hinder gaan ondervinden, is bijna niet te voorkomen. "Dit hoort bij zo'n project", vertelt wethouder Rik van der Linden. "We hebben allemaal geconstateerd dat de N3 écht aan groot onderhoud toe is. We hebben van de renovatie van de Wantijbrug veel kunnen leren. We weten nu hoe het moet en ik hoop dat we ons reisgedrag kunnen blijven aanpassen."