Een twijfelachtig eer voor de Botlekbrug: het bouwwerk heeft donderdagavond de 150e storing in zijn bestaan gehad. De oorzaak is een kapotte vergrendeling.

Het is de tweede keer op dezelfde avond dat de Botlekbrug in storing is gegaan. Toen was ook de vergrendeling defect.

Het verkeer is gestremd. De verwachting is dat dit een uur duurt. Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is om de storing te verhelpen.