Minister: Rotterdam Airport in overtreding vanwege ontbreken natuurvergunning

Rotterdam The Hague Airport mist een noodzakelijke natuurbeschermingsvergunning. Daardoor is het vliegveld in overtreding, zegt minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur.

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had eerder dit jaar aan de overheid gevraagd op te treden tegen de luchthaven. De betreffende natuurbeschermingsvergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de natuur.

Minister Schouten verleent het vliegveld nu tot 1 oktober 2020 uitstel om de nodige vergunning alsnog aan te vragen.

