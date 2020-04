Nieuwe Rotterdammers in de problemen door trage gemeente

Een trage en slordige administratie van de gemeente Rotterdam heeft vorig jaar voor een groep Rotterdammers tot problemen geleid. Doordat ze niet of te laat waren ingeschreven, konden ze tijdelijk geen zorg of bijstand ontvangen.

Dat schrijft de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld in het jaarverslag van 2019.

Te late inschrijving bevolkingsregister

Als je in Rotterdam komt wonen, dan moet je je inschrijven in de Basisregistratie Personen, oftewel het bevolkingsregister. Het afgelopen jaar duurde dat proces vaak te lang.

Ombudsman Zwaneveld: "Als je nog niet officieel bent ingeschreven, kun je geen beroep doen op huurtoeslag of zorgtoeslag. Maar ook als je op een adres staat ingeschreven waar de vorige bewoners nog niet zijn uitgeschreven, dan lijkt het net of er meer mensen wonen. Je kan dan een lagere zorgtoeslag krijgen."

Een van de personen die een klacht indienden bij de Ombudsman, kon door de trage administratie niet de voor hem noodzakelijke huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaart krijgen.

Geen goede zorg?

Ook waren er vorig jaar klachten over zorg die niet of niet op tijd werd geleverd. Bijvoorbeeld vervanging van hulpmiddelen.

Volgens de ombudsman controleerde de gemeente soms niet of de toegezegde hulp ook daadwerkelijk werd geleverd. Daardoor liet de gemeente volgens Zwaneveld de kans liggen om een klacht te zien als signaal dat er iets niet goed gaat.

Verbeteringen

De Rotterdamse ombudsman heeft het idee dat bij de inschrijvingen de gemeente wel goede vorderingen heeft gemaakt. "Zo zijn er meer mogelijkheden om je in te schrijven in het bevolkingsregister en er worden sneller adresonderzoeken gedaan."

Over verbeteringen bij de zorg heeft ze minder vertrouwen. "Daar maak ik me zorgen over hoe het zich op de lange termijn gaat ontwikkelen."

De gemeente Rotterdam is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd

Corona

In de afgelopen maand (maart van 2020) zijn er al diverse klachten binnengekomen over de aanpak van bestrijding van het coronavirus. Zo hebben marktkooplieden geklaagd dat de markt gestopt is en dat ze nu zonder inkomen zitten, terwijl in andere steden de markt wel doorgaat.

Ook heeft een aantal medewerkers van thuisorganisaties geklaagd over het tekort aan mondkapjes. Met de betreffende organisatie is overlegd om dat snel op te lossen.