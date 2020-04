Het weer van vandaag: warm lenteweer op komst!

Vanavond en vannacht klaart het breed op en daalt het kwik naar 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten van de regio. De wind waait zwak en krimpt naar het zuidwesten en later naar het zuiden.

Morgen is een mooie dag met veel zon en blijft het droog. Het wordt warmer met in de middag een temperatuur van een graad of 14. Er waait een matige zuiden- tot zuidoostenwind, windkracht 3.

Vooruitzichten

De dagen erna gaat de lentevlag in top en kunnen we genieten in de achtertuin of op het balkon. De zon schijnt flink en het blijft droog. Zondag wordt het 20 graden. Begin volgende week blijft het warm en op woensdag kan het in onze regio wel 21 graden worden.