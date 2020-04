Amateurclubs zonder inkomsten vrezen voor toekomst

René Biemans is adviseur bij Rotterdam Sportsupport, de organisatie die sportverenigingen ondersteunt. Hij heeft inmiddels al vijftig vragen binnengekregen van sportclubs. Dertig daarvan gaan over financiële zaken. De angst is dat, als de gedwongen pauze lang gaat duren, de club omvalt. "We moeten met z'n allen vermijden dat dat gaat gebeuren", zegt René Biemans.

Geen bar-inkomsten

Een groot deel van de kosten van clubs lopen door, zoals de rekeningen voor de kantine. Maar er zijn geen inkomsten vanuit de bar, legt René uit. "Clubs zijn bang dat leden het lidmaatschap gaan opzeggen. Dat heeft gevolgen voor de toekomst."

Sportclubs proberen ook inventief te zijn. De adviseur ziet ook veel verenigingen die hun leden in beweging houden door uitdagingen en oefeningen mee te geven die leden thuis kunnen doen.

Druk met regelingen

Hulp komt en is beschikbaar voor clubs, maar die hulplijn is nog niet optimaal. "De regelingen zijn wel te verzinnen, maar het is blijkbaar lastig daar een eenduidige lijn in te krijgen", zegt de adviseur. "Collega's van het Sportbedrijf Rotterdam zijn druk bezig dat te regelen."

Er zijn er twee potjes voor verenigingen. Er is de 'Tegemoetkoming ondernemers' en vanaf maandag is de NOW-regeling voor verenigingen met mensen in dienst. Die kunnen een soort werktijdverkorting aanvragen.

"We zijn altijd blij met meldingen en vragen van verenigingen", zegt René Biemans. Er is zelfs een speciaal e-mailadres beschikbaar: coronavirus@rotterdamsportsupport.nl