Brandgrens Rotterdam weer helder met nieuwe lichtjes

De gemeente Rotterdam is deze week begonnen met het vervangen van de 350 verlichte tegeltjes in de grond van de Rechter Maasoever. Die geven de brandgrens van het bombardement op Rotterdam aan, inmiddels tachtig jaar geleden. Wie de lampjes goed bekijkt, ziet rode vlammen en het beeld van Zadkine: De verwoeste stad.

De lampjes zijn tien jaar geleden voor de 70e herdenking van het bombardement geplaatst. Inmiddels is een aantal van de spotjes kapot gegaan en ze kunnen niet meer worden geleverd. Daarom worden alle led-lampjes vervangen.

"We willen dat alle spotjes qua licht hetzelfde zijn en er hetzelfde uitzien. Het is een nieuwe generatie ledjes, ze worden beter zichtbaar", vertelt Edwin Verkic, verantwoordelijk voor de openbare verlichting in de stad.

"Het is een geweldige klus, we zijn trots dit uit te mogen voeren", zegt Marco Simonis van CityTec, die tien jaar geleden ook de lampjes plaatste. "Mijn opa en oma zijn indertijd gevlucht voor de bommen."

"De oude spot verwijderen we, de nieuwe spot plaatsen we terug en die sluiten we aan op de voedingskabels in een kolom onder de grond. Het is zo gemaakt dat het vandalismebestendig is en niet ontvreemd kan worden." De lampjes zitten met speciale schroeven vast en zijn bestand tegen gewicht van auto's.

Ook de 35 lampjes van de brandgrens op Zuid worden vervangen, de hele klus moet 14 mei geklaard zijn.