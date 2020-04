'Ik heb niets te maken met beroving taxichauffeur'

Een 35-jarige inwoner van Spijkenisse zegt niet betrokken te zijn bij de overval op een taxichauffeur, begin februari in zijn woonplaats. De man werd begint maart aangehouden door de politie. Die liet hem twee dagen later gaan, maar ziet de Spijkenisser nog wel als verdachte.

"Het was zes uur in de ochtend. Ik lag nog te slapen. Plotseling werd de voordeur eruit geramd en stond de politie naast mijn bed", zegt de man, die in de wijk de Akkers woont. "Alles ging heel ruw. Ik vroeg waarom ik werd aangehouden. Mij werd niets verteld. Pas op het politiebureau werd mij meer duidelijk."



De politie zegt dat uit onderzoek is gebleken dat de taxichauffeur begin februari werd gebeld met de telefoon van de 35-jarige. "Toen ik dat hoorde, ben ik natuurlijk gaan nadenken. Het klopt dat ik iemand met mijn telefoon heb laten bellen. Maar die belde aan. Ik dacht dat hij hulp nodig had. Dus daarom mocht deze persoon mijn telefoon gebruiken."

Geen 'sorry'

De verdachte heeft de politie alle informatie rondom dat telefoontje gegeven. "Maar dan nog: dat hadden ze ook gewoon kunnen vragen. Daarvoor hoef je toch niet een voordeur open te rammen en iemand van zijn bed te lichten?"

Twee dagen na zijn aanhouding werd de man vrijgelaten. "Maar ik heb nog geen sorry gehoord. Ook niets over de schade aan mijn voordeur."

De politie zegt dat de man nog verdachte is. De informatie heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Het onderzoek is nog in volle gang.