Directeur Marathon Rotterdam roept op: ga 'm zondag niet alsnog lopen

"Het lopen van de marathon aanstaande zondag raden we natuurlijk ten strengste af", zegt Mario Kadiks. "Het is heel onverstandig en onverantwoord. "Zeker in deze tijd, moet je je gewoon niet extreem inspannen. Het verlaagt je weerstand. Doe het niet. Houd je aan de richtlijnen."

De jubileumeditie van de marathon heeft inmiddels al een nieuwe datum: 25 oktober 2020. Kadiks hoopt dat lopers zich daar nu op richten. "Houd je kruit droog en laten we daar een heel mooi feest van maken."

Wat gaat hij zelf eigenlijk doen op zijn onverwachts vrije zondag? "Ik ben uitgenodigd door mijn vrouw om mee te helpen in de tuin. Dat is toch echt voor mij iets anders. Ik heb helemaal geen groene vingers, dus meestal zeg ik: een tuin is om in te zitten, niet om in te werken. Ik ga gewoon wat klusjes doen en uiteraard genieten van het mooie weer. Als het niet te druk is, gaan we samen een stukje wandelen."

Omdat we jou toch een beetje in de marathonsfeer willen houden, hebben we op TV Rijnmond iets speciaals. Aanstaande zondag zenden we de marathon van 2018 nog een keer helemaal uit. Dus dan ben je er toch een beetje bij. Vanaf 13:30 uur op TV Rijnmond.