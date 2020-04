Kabinet: kolencentrales Maasvlakte moeten minder elektriciteit gaan produceren

De elektriciteitsproductie van kolencentrales op de Maasvlakte wordt nog dit jaar fors verlaagd om de CO2-uitstoot te verminderen. Het kabinet gaat daarover in onderhandeling met eigenaar Riverstone. Afhankelijk van de kosten zal het kabinet kiezen voor een combinatie van sluiting en afschalen, meldt de NOS.

Het afschalen en sluiten van kolencentrales is de belangrijkste maatregel om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Die organisatie had het Rijk voor de rechter gesleept omdat het te weinig zou doen om de gestelde klimaatdoelen te halen. Urgenda kreeg van de rechter gelijk: Nederland moet zich meer inspannen voor die doelen.

Voor de regering staat de coronacrisis voorlopig voorop. "We zijn nu even met andere dingen bezig", zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat daar vrijdag na de ministerraad over.

De regering moet volgens het vonnis in de Urgenda-zaak de uitstoot van CO2 dit jaar met 25 procent terugbrengen. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het kabinet niet verder dan 19 tot 21 procent komt. De uitstoot moet met nog eens 9 megaton teruggebracht worden om aan de uitspraak te voldoen.

Met de sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven zou Nederland in één keer aan het vonnis voldoen. Dat wil de regering niet. In plaats daarvan moeten de centrales hun productie fors verlagen, volgens een bron van de NOS zelfs tot een kwart.

De productie van stroom moet worden overgenomen door gascentrales, die minder CO2 uitstoten.