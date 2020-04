Zo krijg je het te veel afgeschreven saldo terug van de RET

Reizigers die de afgelopen maanden te veel betaalden voor hun busrit met RET kunnen nu hun geld terughalen, meldt het vervoersbedrijf. Dat kan bij kaartautomaten op metrostations of bij de gele OV-chipautomaten in winkels.

De RET vraagt reizigers wel om daar niet speciaal de deur voor uit te gaan, maar alleen als je al op pad bent voor een noodzakelijke reis. Het bedrijf zegt dat het tegoed nog zes maanden kan worden geïnd bij een automaat. Reizigers hebben ook daarna nog vijf jaar recht op het geld als ze dat terugvragen.

44.000 euro

In totaal werd tussen 22 november vorig jaar en 22 maart van dit jaar bij ongeveer 14.500 reizigers te veel tegoed afgeschreven. Dat komt neer op ongeveer 44 duizend euro. De boosdoener was nieuwe in- en uitcheckapparatuur in bussen.



De meeste foutieve afschrijvingen gebeurden volgens de RET vanaf half december, voornamelijk bij het uitchecken. Dat mislukte, of na het uitchecken werd een te hoog bedrag afgeschreven.

Tweede keer in een jaar

"Het te veel in rekening gebrachte bedrag is minder dan 1 procent van de totale busreizigersinkomsten in die periode en minder dan 0,2 procent van alle reizigersinkomsten in dezelfde periode", staat in een verklaring. RET-directeur Maurice Unck: "Neemt niet weg dat de RET dit hoog opneemt, te meer omdat dit de tweede keer dit jaar is dat het bedrijf een groep reizigers te veel in rekening heeft gebracht."

RET zegt de fouten in de software inmiddels te hebben verholpen en "onze testprocedures zijn aangescherpt om herhaling te voorkomen."