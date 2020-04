Dordtse die vraagt om anderhalve meter afstand twee keer in gezicht gespuugd

"Het voelde voor mij bijna als een aanranding." Iris de Reus kan er nog steeds met haar hoofd niet bij. Ze werd woensdag bij Pand Teerlink twee keer in haar gezicht gespuugd nadat ze vroeg of iemand anderhalve meter afstand wilde houden.

"Ik zat hier op dit bankje te bellen met mijn collega", vertelt De Reus als ze samen met onze mediapartner RTV Dordrecht terug gaat naar de plek van het incident. "Toen kwam er een man hier om de hoek op de fiets. Die reed eigenlijk bijna over mijn voeten heen. Daar zei ik wat van."

De man keerde daarop om en fietste volgens De Reus heel dreigend terug. "Toen kwam hij weer heel dicht bij me en ben ik opgestaan en achterom gelopen, want ik dacht: 'Wat is dit?' De man begreep mij niet, want hij was van buitenlandse afkomst."

Vol in het gezicht

Daarop probeerde De Reus nog met gebaren aan te geven of hij afstand wilde houden. Omdat ze de situatie eng vond, besloot ze naar huis te gaan, maar de man kwam weer terug. "Hij kwam recht op mij afrijden. Ik dacht eerst dat hij mij volle bak aan wilde rijden, dat gebeurde niet. Hij spuugde mij twee keer vol in het gezicht. Dus ik zat echt helemaal onder de shit!"

Na het incident belde De Reus met de politie, waar de telefonist haar kalmeerde en adviseerde om een arts in te schakelen.

De Reus maakte een foto van haar belager en zette die op social media. Daarop hebben al mensen gereageerd die hem herkennen, Met die informatie gaat Iris de Reus vrijdagavond aangifte doen.

Zerotolerancebeleid

Burgemeester Wouter Kolff laat weten dat de politie momenteel bovenop op dit soort zaken zit. "Wat mij betreft geldt daarvoor een zerotolerance beleid", zegt Kolff.

"Dat hebben we ook afgesproken met het Openbaar Ministerie. Mensen die hiervoor worden gepakt, gaan een vrijheidsberovende straf krijgen. Die kunnen de cel in. Ik heb uitspraken gehoord dat mensen tien weken de gevangenis in verdwijnen."

