Verdachte Parkkade-zaak bekent, maar doden vrouw met 22 messteken 'was zelfverdediging'

Een 38-jarige man heeft bekend dat hij in december vorig jaar een vrouw heeft gestoken bij de Parkkade in Rotterdam. Ze werd dood aangetroffen in een auto die te water was geraakt.

Volgens Fabian E. hadden ze ruzie gehad in de auto. De vrouw zou als eerste hebben gestoken. De man werd geraakt in de hartspier. Direct daarop zou hij haar hebben gestoken en was de auto in de Nieuwe Maas beland.

Zelfverdediging

De verdachte zegt dus dat het zelfverdediging was. Zijn advocaat, Yehudi Moszkowicz, vroeg de rechter vrijdag hem vrij te laten. "Mogelijk is de vrouw overleden doordat zij is verdronken. Het staat niet vast dat het de schuld van mijn cliënt was, dat zij het water zijn ingereden."

Volgens Moszkowicz was de steekwond bij Fabian E. 'bijna fataal'. "Hij kon zichzelf nog net redden en is sterk onderkoeld opgenomen in het ziekenhuis. Zijn lichaamstemperatuur was 33 graden Celsius."

Justitie wijst erop dat de vrouw in totaal 22 keer is gestoken. Zes steekwonden zouden fataal zijn geweest.

Meer scenario's

De rechter in Rotterdam besloot de man in de cel te laten. "Zelfverdediging is een mogelijk scenario, maar er zijn meer scenario’s. Op dit moment staat voor ons nog niet vast dat het alleen zelfverdediging was en dus mag u niet naar huis."

De rechter vindt ook dat de man door een psycholoog en een psychiater moet worden onderzocht, mede vanwege het grote aantal steekwonden. Fabian E. is eerder veroordeeld voor geweld in de relationele sfeer.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie in de auto. De verdachte moet daarover nog worden gehoord. Een eerder gepland verhoor was afgelast vanwege de coronacrisis.