Lokale goedheid in Chris Natuurlijk

Groenten uit de Hoeksche Waard, knisperend brood uit de stad en plantaardige kant-en-klaarmaaltijden. Met de Local Goodness Box help je lokale ondernemers in en om Rotterdam die het moeilijk hebben in tijden van corona.

Hart onder de riem

Gert-Jan van Rietschoten, boekhandelaar in Rotterdam-Keizerswaard, geeft in Chris Natuurlijk tips voor een gezonde dosis leesvoer in coranatijden én hij lanceert een actie om zoveel mogelijk zorgverleners in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis te steunen met een mooi boek.

De ijsvogels komen

Piep, piep. Nu vast thuis luisteren en oefenen om de roep van een ijsvogel te leren kennen, want ecoloog André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam verwacht dat er deze zomer veel ijsvogels te zien zijn in de regio. Ze vliegen meestal in een flits voorbij, maar nog voor je er een ziet, kun je hem al horen.

Verboden eiland

We leven in deze tijden van corona allemaal een beetje op ons eigen eilandje thuis. Maar hoe is het om te leven op een onbewoond eiland? Bioloog Barwolt Ebbinge vertelt in Chris Natuurlijk over zijn boek Rottumerplaat: Verboden eiland in de Waddenzee.

Luister zaterdag 4 april van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.