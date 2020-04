Kickbokser Luis Tavares vanuit hoogtekamer: 'Verantwoord bezig blijven'

Rijnmond Sport volgt de komende periode een aantal sporters tijdens deze historische tijd in de sportgeschiedenis waarin alles stil ligt.

Kickbokser Luis Tavares wilde van 2020 zijn jaar maken. Momenteel traint hij in zijn 'thuishonk' voor zichzelf in een zuurstofarme hoogtekamer om zijn conditie te testen. ''Gelukkig heb ik een privéruimte en kom ik nog aan mijn trainingen. Uiteraard wel verantwoord.''



Op 20 juni staat er een evenement van Glory in Rotterdam Ahoy gepland. Het moest de grote terugkeer van Badr Hari in een uitverkocht Ahoy worden. Rotterdammer Tavares zou die avond in zijn eigen stad ook in actie komen.

De organisatie heeft het evenement nog niet afgelast. ''Het is afwachten. En eventueel zonder publiek vechten zou heel raar zijn, maar als het moet dan gaan we dat doen.''

