Feyenoord-directeur Koevermans: 'Nu niet in financiële problemen, volgend seizoen vraagteken'

De financiële gevolgen voor Feyenoord bij het eventueel stopzetten van de competitie zijn 'enorm'. Dat zegt Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord. Hij benadrukt wel dat de club dit seizoen in ieder geval nog niet in financiële problemen komt. ''Maar richting volgend seizoen is dat nog een vraagteken'', aldus Koevermans.

''Een bedrag is lastig in te schatten'', meent de algemeen directeur. ''De inkomsten zijn opgedroogd. De winkels zijn dicht, we hebben geen wedstrijden, we verkopen geen kaarten meer. Alles staat stil. Daar zijn we niet de enige in, dat beseffen we ons ook. We proberen de situatie per week te monitoren.

Brief UEFA

Feyenoord heeft donderdagavond nog een brief van de UEFA gehad. ''Als we er niet alles aan zouden doen om de competitie uit te spelen, dan zou dat consequenties hebben voor de Europese tickets. Stel dat dat gebeurt en we missen de Europa League, dan heeft dat enorme impact. Maar dat is nog in de toekomst kijken''

De Rotterdamse club schaart zich dus achter de KNVB, die zegt nog twee scenario's te bespreken. ''Dat hebben we vanaf het begin, vanaf half maart al gedaan. Toen waren er nog drie scenario's. Die van het spelen met publiek is inmiddels een streep door.''

Het ene overgebleven scenario, het afmaken van de competitie vanaf half juni, heeft de voorkeur van de UEFA. Het andere scenario, die de veiligheid van spelers niet kan worden gegarandeerd en er dus niet wordt verder gevoetbald, heeft de voorkeur van onder andere Ajax.



Spookhuis

Ook gaat Koevermans in op de huidige situatie op kantoor bij Feyenoord. ''Het is een beetje een spookhuis. We zijn helemaal gesloten. Iedereen is thuis aan het werk volgens de richtlijnen. We proberen zo veel mogelijk contact te hebben met medewerkers en supporters. Die zijn natuurlijk bezorgd. Maar we hebben zelf natuurlijk ook veel vragen. ''

