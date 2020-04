Feyenoord over beslissing KNVB en flashback naar marathon Rotterdam in Rijnmond Sport

In deze aflevering horen we de reactie van Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord. Hij gaat in op het besluit om voorlopig de KNVB te volgen en bespreekt ook de financiële gevolgen van deze coronacrisis voor zijn club.

Natuurlijk zou aankomend weekend ook de 40ste editie van de marathon van Rotterdam worden gelopen. Vandaar dat we in onze Flashback Friday deze week teruggaan naar een aantal mooie records, die in de afgelopen jaren in Rotterdam gelopen zijn.

Bekijk hier de volledige uitzending van Rijnmond Sport terug.