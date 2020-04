Rijnmond Helpt, dag 10: Speelgoedbank geholpen en het filosofisch spreekuur

We gaan met een heerlijk gevoel het weekend in. Boukje heeft voor drie dagen eten, de Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden is geholpen én Yes-R heeft geen poep meer op de stok. Zomaar wat nieuws op de tiende dag van Rijnmond Helpt.

Het meest schrijnende verhaal van donderdag was dat van Boukje. De dame uit Rotterdam-Zuid had geen geld meer nadat haar verslaafde zoon dat had meegenomen. Een groepje van drie dames had zich direct over haar ontfermd. Chantal is langs gegaan en heeft voor drie dagen eten meegenomen. "Boukje was heel bescheiden", reageerde Chantal in het programma bij Erik Lemmers. "Ik heb voor drie dagen boodschappen gebracht. Ook wat extra lekkere dingen, die niet op haar lijstje stonden. Ze wilde het terugbetalen, maar dat hoeft niet. Ik vind het normaal dat je elkaar een beetje helpt." Het hele weekend wordt aan Boukje gedacht, ook door andere dames via Rijnmond Helpt. Vanaf maandag neemt Humanitas het stokje over.

In de radio-uitzending was ook aandacht voor Leo Hollander. Iedere werkdag houdt hij van 10-12 uur het gratis Corona filosofisch spreekuur. Meer informatie vind je hier . In het dagelijkse radioblokje liet Frank Stout vanuit het Rijnmond Helpt-hoofdkwartier weten dat de Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden op zoek is naar speelgoed voor de minder bedeelde kinderen. Een luisteraar hoorde dat, belde naar de redactie en doneerde direct twee spiksplinternieuwe racebanen van Carrera, inclusief auto's. Dank! Meer info zie je op de Facebook-pagina van Rijnmond Helpt .

Daar staat ook de vraag van Pit 010, een welzijnsorganisatie in Rotterdam-IJsselmonde. Zij zoeken nog mensen die boodschappen zouden willen doen en/of voedselpakketten rondbrengen. Aanmelden kan via hulpdienstouderen@pit010.nl.

Als je toch op onze Facebook-pagina bent, kijk dan even de video van Zafer Jongeren Schiedam. Zij hebben zelf een prachtig filmpje gemaakt tijdens het uitdelen van hun voedselpakketten. "Eén van de initiatiefnemers is mijn zoon. Ik ben heel trots op hem", schrijft Cavit Tuncer, een van de vele leden van onze Facebook-groep .

Ook Tenny Tenzer maakt mooie video's. Iedere dag een filmpje over Rijnmond Helpt. Vandaag over Yusuf die een voorbeeld wil zijn voor jongeren op Zuid door een voedselpakettenactie te ontwikkelen.

[article:194020/Rijnmond Helpt Yusuf wil voorbeeld zijn voor jongeren op Zuid met zijn voedselpakkettenactie]

Tot slot gaan we met een goed gevoel het weekend in, net als Yes-R. Niet de rapper - oké, hij misschien ook wel - maar vooral de parkiet van Nel uit Hoogvliet. Ze vroeg eergisteren of haar vogelkooi schoongemaakt kon worden. Even bleef het stil, totdat Jolanda zich meldde. En Jolanda weet van aanpakken!

Ze is direct langs gegaan en stuurde ons het volgende berichtje. "Ben ondertussen bij Nel en Yes-R geweest, hij heeft weer een lekker fris kooitje(was inderdaad nodig) .. nog even de plantjes water gegeven en gestofzuigd en het zakje vuil meegenomen naar beneden.. heb met Nel afgesproken dat ik over 2 weken weer langs kom om Yes-R te verschonen. Verder kan ze mij altijd bellen als ze mij nodig heeft."

Hier worden wij dan weer heel blij van. Bedankt allemaal, geniet van het weekend en het lekkere weer, maar ga er niet massaal op uit. Hou afstand. Dan kunnen we hopelijk zo snel mogelijk ons dagelijks leven oppakken.