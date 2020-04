Verdachte van schietpartij Rotterdam eindigt na vlucht in de plomp

De verdachte van een schietpartij in Rotterdam-IJsselmonde is donderdagavond met zijn auto in het water geƫindigd. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie. De man bestuurde een auto die sinds de schietpartij gesignaleerd stond.

Bij de schietpartij bij de Dadeltuin op zondag 22 maart werd een 19-jarige man meerdere keren beschoten. Het slachtoffer was met twee vriendinnen en een vriend naar de parkeerplaats aan de Dadeltuin gereden om te 'chillen'. Daar stond al een Volkswagen met twee inzittenden van wie hij er een kende. Toen de Rotterdammer uitstapte werd hij direct onder vuur genomen. De man werd meerder keren geraakt.

Drie mannen werden kort na de schietpartij aangehouden, maar zij hadden er volgens de politie niets mee te maken.

Agenten zagen de nieuwe verdachte, een 25-jarige Rotterdammer, gisteravond rijden en zetten de achtervolging in toen hij gaf gas. Op de Maeterlinckweg in Lombardijen ging het mis. De man verloor de macht over het stuur en de auto belandde op zijn kop in het water. Daar is hij aangehouden.

Wat zijn rol was in de schietpartij wordt onderzocht. Ook het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog.