Honderden gratis tablets voor ouderen in tehuizen

"We moeten even tempo maken, want het zijn er driehonderd. Maar dat gaat ons wel lukken." De vrachtwagen arriveert en Axoft-directeur Paul Velders heeft zijn team klaarstaan om de honderden tablets te prepareren. Ze zijn bestemd voor bewoners van verzorgingstehuizen.

Het gaat goed met de actie helpdigitaal.nl . KPN heeft voor letterlijk voor honderdduizenden euro's simkaarten met data geleverd. De Zeeuwse installateur Paree doet belangeloos mee. Zo ook verzekeraar VTM en er zijn er meer. Voor onze regio is het kloppend hart Axoft IT & Telecommunicatie van Axoft-directeur Velders.

Hij wil dat iedereen contact kan hebben met zijn of haar naasten. Op het hoofdkantoor in Capelle aan de IJssel worden er honderden glanzende tablets voorzien van eenvoudige software en een sim-kaart. "We doet dit voor de ouderen die in hun tehuis geen bezoek meer krijgen. Of mensen op verschillende afdelingen die elkaar niet meer zien. Dat gaat me echt aan het hart"", zegt Velders.

'Lopen flink voor op Amsterdam'

Ook Axoft beleeft geen makkelijke tijden. "Onze klanten komen uit de horeca en hebben het moeilijk." Maar dat weerhoudt het Capelse IT-bedrijf niet om er belangeloos de schouders onder te zetten. In de centrale vergaderzaal gaan de tablets er met tientallen in en uit. Ook de kinderen van Velders en mededirecteur Wim Milder werken mee.

Velders is er stiekem trots op dat ze alleen deze week al honderden ouderen kunnen laten beeldbellen. "Daarmee lopen we flink voor op Amsterdam en de rest van Nederland. Niet lullen, maar poetsen. Zo doen we dat. Dat is voor mij een klein binnenpretje."

Diepe buiging

Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het resultaat en de verrukte gezichten bij het Laurens-verzorgingstehuis spreken wat dat betreft boekdelen als ze een partij tablets afleveren. Hugo Borst die strijdt voor een betere ouderenzorg maakt 'een diepe buiging'. "Deze mensen kunnen letterlijk geen kant op. Dit is geweldig."

Activiteitenbegeleider Ingrid Franken en clustermanager Anneke Lameijn van Laurens stralen. Ze kunnen niet wachten om de tablets uit te delen. Die zijn door een simkaart met 4G niet afhankelijk van het lokale WiFi-netwerk en zijn eenvoudig te bedienen door de medewerkers.

Lameijn: "We zitten binnen heel Laurens iedereen met man en macht om het contact met de familie in stand te houden. Dit helpt ons. Heel erg bedankt."

Bij Axoft genieten ze van het moment, maar ook weer niet al te lang. "We willen dat iedere oudere in een instelling er zo snel mogelijk een heeft." Werk aan de winkel dus.

Wil je helpen? Dat kan! Bijvoorbeeld door een donatie te geven, waarna je na afloop van de actie de tablet krijgt. Surf naar helpdigitaal voor meer informatie.

Lees meer