Rotterdamse raadsleden tegen prijsverhoging metro: onbespreekbaar, eerst coronacrisis beslechten

De prijsverhoging zou nodig zijn om de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden. Voor iemand die dagelijks twintig kilometer naar z'n werk reist, zou het voorstel neerkomen op jaarlijks tweehonderd euro extra.

"Dit is het moment niet om met zo'n plan te komen", laat Robert Simons van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam weten. "We zitten in een situatie waarin ondernemers 's nachts niet kunnen slapen van alle malaise en mensen over een paar weken misschien niet eens meer hun huur kunnen betalen. En wat zegt het college? We gaan de metroprijs verhogen! Dat getuigt niet van een groot empathisch vermogen."



Ook de VVD, één van de collegepartijen, is tegen het plan. "De timing is ongelukkig", vindt Dieke van Groningen. "We zitten in een heel andere situatie dan een paar maanden geleden. Mensen hebben of krijgen het financieel moeilijk, daar moet je geen schepje bovenop doen door metroritten duurder te maken."

Dat vindt ook de PvdA, eveneens een collegepartij. "Veel mensen dreigen hun baan te verliezen", reageert Dennis Tak. "Een verhoging is nu ongepast."

Wat gaan we nou weer beleven?

Ellen Verkoelen van oppositiepartij 50Plus rolde vrijdag bijna van haar stoel toen ze over de plannen hoorde. "Verschrikkelijk", is haar reactie. "Ik dacht: wat gaan we nou weer beleven?"

Los van de coronacrisis vindt Verkoelen de plannen niet passen bij het 'groene' imago van het college. "Als je wilt dat mensen de auto laten staan, moet je niet het openbaar vervoer duurder maken. Vijftien procent is ook niet zomaar een percentage. En trouwens, ik vind het OV al veel te duur."

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam valt haar bij: "Ook in normale tijden is vijftien procent veel."

Wat er met de plannen moet gebeuren? Daar zijn de vier raadsleden het roerend over eens: in de ijskast.

Simons: "Dit is het moment niet." Van Groningen: "Laten we eerst maar eens zien hoe de wereld er over een jaar uitziet."

Lees meer