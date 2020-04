Rotterdamse boom van honderd jaar oud plots verdwenen

Volgens Stadsbeheer Rotterdam was de boom te ziek. De boom verloor takken en zijn kroon lag open. "Daardoor werd het te gevaarlijk", laat een woordvoerder weten. Ook wordt er nieuwe bestrating op het Heemraadsplein gelegd. "Dat zou de situatie er voor de boom ook niet beter op maken."

Desondanks baalt Danny . Hij was niet op de hoogte van de kap van de boom: "Het is jammer, want moet je even beseffen hoeveel deze boom heeft meegemaakt."

Stadsbeheer Rotterdam geeft toe dat er iets fout is gegaan in de communicatie over de kap van de boom: "Het had zeker anders gekund."