Milieu-expert: 'Heroverweeg relatie tussen mens en dier'

Milieu-expert Josee van Linschoten over coronacrisis: 'Heroverweeg relatie tussen mens en dier'

Milieu-expert Josee van Linschoten merkt dat de coronacrisis effect heeft op het milieu. Maar volgens haar kunnen er zeker nog stappen worden gezet, zeker in de omgang met dieren.

"De luchtkwaliteit is een stuk beter geworden", zegt Van Linschoten. "Maar het effect op het klimaat zal iets minder groot zijn, omdat het een vrije korte periode is waarin we thuis zitten."

Het energieverbruik zal volgens de milieuexpert niet minder of anders zijn dan wanneer iemand thuis of op kantoor moet werken. "Alleen de reisbewegingen maken we nu natuurlijk niet." Pas als de grote industrieën stoppen, kunnen de effecten groter zijn.

Dieren

Verder vindt Van Linschoten dat de mens de relaties met dieren en natuur moeten heroverwegen. "We hebben waarschijnlijk dit virus via wilde dieren gekregen", legt ze uit. Van Linschoten noemt bijvoorbeeld de gekkekoeienziekte, varkenspest en vogelgriep.

"Doordat in China wilde dieren op markten worden verhandeld, is het bij de mens terecht gekomen. Maar je ziet het al eerder bij andere virussen."

Lees meer