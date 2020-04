Norbert is corona te boven en werkt alweer

Het gaat goed met Norbert Hendrik (48) uit Rotterdam-Hillegersberg. Ruim een week geleden voelde de coronaptiënt zich nog 'net zo zwak als een vogeltje voor de poes', maar zijn herstel verloopt prima. Hij is zelfs weer aan het werk in het ziekenhuis.

Norbert vertelde op Radio Rijnmond dat hij nog niet de oude is: "Ik heb nog wat keelpijn en mijn conditie is bijna nul. Als ik een paar trappen oploop, dan hijg ik als een paard."

Neemt niet weg dat zijn toestand zo vooruit is gegaan, dat hij zijn werk als verpleegkundige in het ziekenhuis weer heeft opgepakt. "Het voelde als een morele plicht om mijn collega's te gaan helpen."

Norbert werkt als teamleider op een corona-afdeling. "Best eng", geeft hij toe. "Omdat ik niet zeker weet of ik het virus heb gehad. Als ik het niet heb gehad en ik krijg het er nu overheen, dan zie ik mijn kansen somber in."

Nooit getest

De verpleegkundige was één van de eerste coronapatiënten van Nederland. Hij vertoonde alle verschijnselen van besmetting met het virus, maar Norbert is nooit officieel getest. "Het is een goede zaak dat er meer testen worden geregeld", vindt Norbert. Op het moment dat Norbert de klachten kreeg, waren de testen op.

In het ziekenhuizen is het hard werken, zegt hij, te midden van de 'heftige ziektebeelden'. Maar Norbert is ervoor opgeleid en is blij dat hij zijn steentje kan bijdragen.

Het zal nog wel even duren voordat hij zijn andere job (personal trainer en organisator van bootcamps, red.) weer kan oppakken. Daarvoor moeten eerst de coronamaatregelen van het kabinet worden opgeheven. "Maar mijn werk en het traplopen zorgen er in elk geval voor dat ik in beweging ben", zegt Norbert.



