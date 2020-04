Gesloten pand aan de Nieuwstraat in Schiedam (Bron: Toezicht & Handhaving)

Burgemeester Lamers van Schiedam heeft een pand aan de Nieuwstraat gesloten, omdat er een illegale seksclub in zat.

Het pand was onderverhuurd. Toezicht & Handhaving kwam het bordeel op het spoor na een advertentie op het internet. In het pand waren twee personen aanwezig. Er is niemand aangehouden.

Sinds 15 maart moeten seksclubs sowieso de deuren sluiten in verband met het coronavirus.