Gewonde bij brand op Westzeedijk: 'Zijn haar, zijn sokken, alles brandde'

Bij een brand in een appartement op de Rotterdamse Westzeedijk heeft een bewoner vrijdagavond brandwonden opgelopen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens ooggetuigen is de man zelf naar buiten gekomen. Zij zagen dat hij in brand stond. "Zijn haar, zijn sokken; alles brandde."

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur ontstaan toen de man een aansteker wilde bijvullen. Omstanders zeggen dat in het appartement een tv-toestel is ontploft. De brandweer kan vooralsnog niet bevestigen.

De kat van de bewoner is bewusteloos naar buiten gedragen, zeggen ooggetuigen. "Hij was er even slecht aan toe", laat de brandweer weten. "Maar hij is weer bijgetrokken en is meegenomen door de Dierenambulance."

Vanwege de brand zijn omliggende appartementen korte tijd ontruimd geweest. De bewoners konden na een check van de woningen door de brandweer weer terug naar hun huis.