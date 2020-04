Het weer van vandaag: zonnig en warmer

Vanavond en vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 4 graden langs de kust en 2 graden in het oosten van de regio. In het oosten van de regio kan het nog tot vorst aan de grond komen.

Morgen is het stralend zonnig en wordt het warm voor begin april. In de middag wordt het 20 graden en staat er een matige zuidoostenwind. van de zon kunnen we genieten in de achtertuin of op het balkon.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het mooi en warm. Er is veel zon en alleen maandagavond bestaat er kans op een regenbui. In de middag wordt het eerst 17 of 18 graden, vanaf woensdag wordt het 21 graden.