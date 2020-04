Afhaalpunt met biologische streekproducten een succesnummer tijdens coronacrisis

Waar veel bedrijven het tijdens deze coronacrisis heel zwaar hebben, is het bij het Rotterdamse bedrijf Rechtstreex drukker dan ooit. Zij bieden via internet boodschappen aan, die je vervolgens kunt ophalen bij één van de vele afhaalpunten. Het bijzondere is dat alle producten van boeren en ondernemers uit onze regio komen. In deze tijd slaat dit gigantisch aan: het aantal klanten is de afgelopen tijd namelijk verdubbeld.

"De huidige groei is echt bizar. We hadden een plan om hier jaren over te doen, maar dat we dit nu binnen twee weken realiseren, is echt ongelofelijk", laat de trotse oprichter Maarten Bouten weten.

Hij heeft wel een aantal mogelijke verklaringen voor de groei: "Mensen zijn door de coronacrisis natuurlijk meer thuis, waardoor ze meer tijd hebben om naar het afhaalpunt te komen. Ze zijn meer bezig met gezond eten. En de supermarkt is nu niet de beste plek om te komen."

Ook het ondersteunen van lokale ondernemers en boeren lijkt voor de klanten een belangrijke beweegreden om hun boodschappen op deze manier te vergaren. "Ik wil de lokale boeren ondersteunen in plaats van de grote winkelketens", vertelt een mevrouw die pas een week klant is. Een ander vult aan: "Zeker in deze tijd denk ik dat het belangrijk is dat ze weten dat we achter hen staan."

Hartverwarmend

Boer Peter van der Erve uit Goudswaard werkt samen met Rechtstreex en levert heel wat producten: aardappelen, uien, rode bieten, wortels en pompoenen. Hij maakt zich door de coronacrisis flinke zorgen om zijn bedrijf.

"Ik ben biologisch, dus ik heb veel mensen nodig om mijn perceel onkruidvrij te houden. Dat zijn vaak Poolse mensen. Maar mogen die en willen die komen straks?" Van der Erve moet nu beslissen of hij gaat zaaien. "Maar als ze straks dus niet komen, heb ik een slechte opbrengst."

Hij vindt het hartverwarmend om te zien dat zijn regiogenoten zo collectief bezig zijn met het ondersteunen van de boeren uit de regio. "Dit is mijn insteek en mijn visie: zelf een product afzetten in de buurt. En ja, dat mensen dit steunen is geweldig. Ben ik erg blij om. Het zou voor mij erg belangrijk zijn als dit doorzet."