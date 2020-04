• Het aantal doden door het coronavirus is zaterdag met 164 toegenomen tot 1651. Inmiddels zijn 16.627 mensen besmet met het virus: 904 meer dan vrijdag. Dat meldt het RIVM op hun site .

• 4 nieuwe sterfgevallen en 126 nieuwe besmettingen in Rotterdam Rijnmond, zegt de GGD. Lees hier meer over bij jou in de buurt.