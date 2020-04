Rotterdamse seksbranche zucht en steunt onder coronamaatregelen

Tot in de wijde omtrek van Rotterdam zijn ze bekend, nachtclubs als OQ en Cinderella. Vanaf 15 maart zijn de rode lichten gedoofd, op last van de overheid. Eigenaar ‘Pepe’ van Sexysex aan de Putsebocht houdt de winkel nog open, maar de dames zijn weggestuurd. “Ze zijn terug naar hun eigen land, naar Spanje en Hongarije.”

Pepe zegt dat hij nauwelijks nog inkomsten heeft. “Maar om mij heen, hier op Zuid, hoor ik dat veel vrouwen thuiswerken, illegaal.” Hij vindt het niet eerlijk. “Ik heb altijd keurig belasting betaald, ik houd mij aan de regels. Ik verdien nu haast niets, maar de illegalen wel. Dat is toch scheef?”

Wie populaire sites als Kinky.nl en Sexjobs.nl bezoekt, ziet dat er nog keus genoeg is. Wel is er een algemene waarschuwing als pop-up dat alle prostitutie verboden is. Maar wie doorklikt en de simpele zoekfunctie 'Rotterdam' intikt op Kinky, krijgt honderden dames voorgeschoteld, die het verbod op intiem contact trotseren. Inclusief plasseks.

Handboeien

‘Cindy’ is gespecialiseerd in SM en ontvangt mannen bij haar thuis in Rotterdam. “Ik ben inderdaad niet gestopt, omdat ik de overtuiging heb dat ik het veilig doe. De klant en ik dragen mondkapjes en handschoenen. Als ik handboeien omdoe, gebruikt ik plastic zakjes. Ik ben super voorzichtig.”

De SM-meesteres heeft een heel ritueel ingebouwd bij het ontvangen van klanten. “Ze moeten zich uitkleden en alle kleding en schoenen in een plastic zak doen. Dan douchen. Na de sessie weer douchen, aankleden en gelijk weg. Ik heb de prijzen met dertig procent verhoogd door de extra maatregelen.”

Cindy krijgt adviezen uit onverwachte hoek. “Een van mijn klanten is arts. Hij heeft een kennis in het Erasmus MC geraadpleegd, die veel van het coronavirus afweet. Ik heb nu tips gekregen voor veilige SM.”

Spugen

Klanten laten zich niet altijd afschrikken door de angst voor besmetting. “Ze vragen nog steeds aan mij of ik ze in het gezicht wil spugen. Ik heb maar uitgelegd dat dát echt niet kan. Ik ga ook niet over ze heen plassen.” De attributen worden extra schoon gemaakt. “Met wodka. Want de schoonmaakalcohol is niet meer te verkrijgen.”

De SM-sessies hebben een iets ander karakter gekregen. “Als ik tepelklemmen aanbreng, houd ik afstand. Al is het natuurlijk geen anderhalve meter. Ik behandel iedereen alsof hij besmet is. Feestjes met meerdere ‘slaven’ zijn taboe.”

André van Dorst, directeur van de overkoepelende Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER), is hard en helder in zijn oordeel over Cindy en andere vrouwen. “Fout! Ze moeten gewoon stoppen. Ik begrijp het wel, hoor. Ze hebben het geld nodig. Maar volksgezondheid moet nu voorop staan. Dus núl lichamelijk contact.”

Cindy is zzp’er. Volgens Van Dorst moet zij een uitkering aanvragen. Voor de kleinere sekshuizen als Sexysex van Pepe zou een vergoeding moeten komen. “Bij de grotere clubs heb ik persoonlijk enkele verhuurders gebeld en gevraagd om uitstel van betaling. Daar zijn ze in meegegaan. Zij hebben er ook geen belang bij natuurlijk dat de club omvalt.”

Overwerken

Cindy zegt dat zij het voorlopig nog wel rooit, al merkt zij een zekere terugloop van klandizie. “Het virus schrikt af. Wat ook meespeelt: de meeste klanten kwamen overdag, tijdens hun werk. Nu zitten veel mannen thuis en kunnen ze moeilijk tegen hun vrouw zeggen ‘schat, ik moet een uurtje overwerken…'”

De Rotterdamse maakt zich vooral zorgen over de vele escortmeisjes in het illegale circuit, die hardhandig door hun pooier worden gedwongen te werken. “Het zijn vaak buitenlandse meiden, die geld verdienen voor hun familie. Seks zonder condoom, ze doen alles. Juist daar schuilt het gevaar.”

Ook André van Dorst bekijkt met lede ogen de sekssites, waar het aanbod nauwelijks lijkt af te nemen. “Er staat wel bij dat je kan bellen voor ‘virtuele seks’, aan de telefoon of via Skype. Maar ja, je hebt wel hun nummer, zodat je alsnog een afspraak kunt maken. Ik vertrouw het niet.”

Een van de grotere sites, Speurders.nl, heeft het advertentiegedeelte waarbij vrouwen privé bezocht kunnen worden, recentelijk gesloten. Van Dorst: ”Heel goed. Die hebben hun verantwoordelijkheid genomen.”

Komkommer

Cindy moet het vooral hebben van vaste klanten. “En als dat verder terugloopt, overweeg ik ook virtueel te gaan.” SM op afstand, hoe werkt dat dan? “Nou, dan kijk ik in de camera, spreek zo’n man die thuis zit streng toe en zeg: pak jij maar eens een komkommer…”

Corona en de seksbranche, het leidt tot tijdelijke sluitingen, dreigende faillissementen, sekswerkers die ‘gewoon’ doorgaan en nieuwe wegen bewandelen en tot een groot, oncontroleerbaar privécircuit met alle gevaren van dien.

Een opvallende advertentie op Sexjobs.nl illustreert nog maar eens dat corona niet het einde betekent van de betaalde seks. In tegendeel. Een ‘rijpe secretaresse’ van 39 jaar biedt zich aan voor een ‘kinky rollenspel’. “Aangezien ik in verband met corona thuis zit, wil ik met mijn hobby wat bijverdienen...”