Om naar uit te kijken: deze zomer veel ijsvogels in Rotterdam

Het Park bij de Euromast, het Vroesenpark en het Kralingse Bos. Stadsecoloog André de Baerdemaeker verwacht deze zomer veel ijsvogels in Rotterdamse parken en ook in de rest van de regio.

Piep, piep....."De beste ijsvogelwaarnemers zijn mensen met goede oren. Want je hoort hem aankomen, maar hij is in een flits weer voorbij.", zegt André de Baerdemaeker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam.

De ijsvogel met zijn felblauwe kleur en zijn oranje buik, wordt daarom ook wel de blauwe schicht genoemd. Hij verwacht een goed ijsvogeljaar in Rotterdam en eigenlijk in de hele regio.

Zachte winters goed voor ijsvogels

IJsvogels leven van vis en moeten in het water duiken om het te vangen. Als er ijs ligt, kunnen ijsvogels niet vissen en verhongeren ze. Zo komen ijsvogels ook aan hun naam. "In strenge winters zag je ijsvogels bij dorpen en steden samendrommen bij een wak of onder een brug."

Door de zachte winters is het aantal broedparen toegenomen. "Ik denk dat we van de zomer in ieder fatsoenlijk park met water en voldoende begroeiing langs de oevers, zoals overhangende struiken en takken, ijsvogels kunnen zien. En horen, natuurlijk!"

Tip van de stadsecoloog

Als je een ijsvogel wilt waarnemen, is het verstandig om zijn roep goed in je geheugen te prenten. Op internet zijn voldoende opnames te horen. "Thuis oefenen en goed opletten als je van de zomer weer naar buiten mag."