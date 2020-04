In een sloot aan de Schenkeldijk in Dordrecht is zaterdagochtend een auto gevonden. De wagen was leeg toen de politie arriveerde.

Hoe de auto te water is geraakt en wanneer het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wie de bestuurder was. Vermoedelijk is hij of zij gevlucht.

Een berger gaat de wagen uit het water takelen.