Daklozen staan hutjemutje op eten te wachten, Pauluskerk neemt nog meer maatregelen

Een opmerkelijk gezicht in coronatijden: een groep van zo'n twintig daklozen stond vrijdagmiddag tegen 18:00 uur hutjemutje op elkaar te wachten om de Pauluskerk te betreden voor een maaltijd, terwijl iedereen 1,5 meter afstand moet houden. De kerk heeft na het zien van een foto nog meer maatregelen genomen.

"Over het algemeen houdt iedereen zich hier goed aan de vernieuwde maatregelen, maar dit is vrijdag duidelijk niet goed gegaan," zegt Ester Segers van de kerk. "We gaan voor de ingang nu strepen aanbrengen om de bezoekers afstand te laten houden."

De kerk heeft door de coronacrisis al eerder maatregelen genomen. Er is nog maar ruimte voor maximaal dertig bezoekers in de kerk zodat iedereen afstand kan houden. Normaal kunnen er vijftig tot zestig mensen terecht.

Daklozen mogen nu in shifts van anderhalf uur naar binnen en er wordt benadrukt dat ze ook buiten afstand moeten houden. Dat is ook te lezen op opgeplakte A4-tjes op de ingang.

Temperatuurmeting

"Op doordeweekse avonden kan hier gegeten worden. Dan wil het weleens wat drukker zijn voor de ingang", zegt Segers.

Bezoekers van de kerk worden nu ook medisch gecheckt bij binnenkomst. "Bij iedereen wordt de temperatuur gemeten met een hoofdthermometer. Mocht iemand koorts hebben, bellen we meteen de straatdokter. Dat is nu nog niet voorgekomen."