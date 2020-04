Hoogwerkerbezoek voor de 98e verjaardag van mevrouw Korteweg

Parkeren bij het juiste raam, instappen en omhoog met dat apparaat. Bewoners van woonzorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Charlois ontvangen zaterdag aan de lopende band bezoek op eenbijzondere manier: via een hoogwerker die reikt tot het balkon.

Om bewoners van het verzorgingstehuis te beschermen, is écht bezoek voorlopig niet aan de orde. De hoogwerker staat daarom tot zaterdagavond paraat om familieleden en bewoners met elkaar in contact te brengen.

Petra van Dongen van het verzorgingstehuis maakte een planning voor de bezoeken. Uiteindelijk stappen zaterdag zeventien mensen in de hoogwerker, die vanuit daar even hun familie op de derde, vierde of vijfde etage kunnen zien. Elk bezoek duurt zo'n 25 minuten.

98e verjaardag

"Het is zo dichtbij, maar door het coronavirus toch zo ver weg", zegt Willem Korteweg. Zijn moeder is vorige week 98 jaar oud geworden, maar moest dat noodgedwongen alleen vieren.

"Dat is heel aangrijpend, echt verdrietig", zegt hij met gebroken stem. "Dit is een prachtig initiatief, waar ik erg blij mee ben. Het is niet alleen voor ons maar ook voor mijn moeder zeer waardevol."

De tijd 'boven' vloog voorbij, zegt Korteweg. "Laten we hopen dat dit snel voorbij is en we elkaar weer vast kunnen houden."



Ook Bart Smeding stapte in de hoogwerker. Hij bezocht zo zijn moeder, die in mei 90 wordt. Hij heeft begrip voor de situatie. "We moeten deze kwetsbare mensen beschermen, hoe moeilijk dat ook is."