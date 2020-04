Dodental coronavirus stijgt landelijk met 164, 536 ziekenhuisopnames in regio

Het aantal doden door het coronavirus is zaterdag met 164 toegenomen tot 1651. Dat meldt het RIVM. Inmiddels zijn 16.627 mensen besmet met het virus: 904 meer dan vrijdag.

Ruim zesduizend mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Daar zijn er zaterdag 336 bijgekomen. Dit is een minder grote stijging dan vrijdag, toen er 502 nieuwe patiënten werden opgenomen.

Ziekenhuisopnames in de regio

Kijk hieronder naar de cijfers uit jouw gemeente. Het eerste getal geeft het aantal opnames per honderdduizend inwoners weer; het tweede getal is het absolute aantal ziekenhuisopnames in die plaats.

Alblasserdam 24,8 - 5

Albrandswaard 19,5 - 5

Barendrecht 43,1 - 21

Brielle 40,5 - 7

Capelle aan den IJssel 34,3 - 23

Dordrecht 37,7 - 45

Goeree-Overflakkee 65,9 - 33

Gorinchem 27 - 10

Hardinxveld-Giessendam 5,5 - 1

Hellevoetsluis 17,4 - 7

Hendrik-Ido-Ambacht 9,6 - 3

Hoeksche Waard 56 - 49

Krimpen aan den IJssel 13,5 - 4

Lansingerland 32,1 - 20

Maassluis 30,1 - 10

Molenlanden 31,9 - 14

Nissewaard 27 - 23

Papendrecht 9,3 - 3

Ridderkerk 51,9 - 24

Rotterdam 26,4 - 172

Schiedam 29,2 - 23

Vlaardingen 24,5 - 18

Westvoorne 33,9 - 5

Zwijndrecht 24,6 - 11

Totaal aantal ziekenhuisopnames in de regio: 536. (+33)