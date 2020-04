Boekhandel steunt de zorg: per verkocht exemplaar ook een boek naar de zorg

In het programma Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond vertelt Gert-Jan van Rietschoten waarom dit boek is gekozen. Het is momenteel zijn persoonlijke favoriet. "Het is al een tijdje uit in het Engels, maar lijkt geschreven te zijn voor deze periode. Het raakt onnoemelijk veel mensen op sociale media. Elke pagina heeft een schets en het boek zit vol met hoopvolle en inzichtgevende berichten."

De winkel van Van Rietschoten in winkelcentrum Keizerswaard is gewoon open gebleven. "We hebben speciale belijning zodat er zes mensen tegelijk naar binnen kunnen."