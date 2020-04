Twee dodelijke ongevallen op één dag: Motorrijder overlijdt op Weena

Een 26-jarige man is zaterdagmiddag om het leven gekomen op het Weena in Rotterdam. Hij zat met nog een persoon op een motor met drie wielen en werd gelanceerd toen één van de banden een stoeprand raakte.

De man werd tegen een boom gelanceerd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of hij de bestuurder of de bijrijder was.

Het Weena is verder afgesloten voor onderzoek.

Het is het tweede dodelijke ongeval in Rotterdam deze zaterdag. Eerder kwam een 85-jarige vrouw om het leven nadat ze werd geraakt door een vuilniswagen.