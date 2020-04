Grote kerk speelt verzoekjes van Dordtenaren

Dordtenaren in het centrum van de stad werden zaterdagmiddag verrast met opmerkelijke klanken. Mensen mochten in verband met de coronacrisis verzoeknummers aanvragen die gespeeld worden op het carillon van de Grote Kerk.

Supporters van FC Dordrecht hebben daar massaal gehoor aan gegeven en dus was het eerste nummer, om half drie, 'Een Dordtenaar zal altijd blijven zingen' van Jan van Est, het onofficiële clublied van FC Dordrecht.

De nummers worden gespeeld door beiaardier Boudewijn Zwart. Hij wil met de nummers troost en bemoediging bieden in deze moeilijke tijd rondom corona.

Andere verzoeknummers waren onder meer Bohemian Rapsody van Queen, Angie van The Rolling Stones, I Am Sailing van Rod Steward, Imagine van John Lennon en Enjoy the Silence van Depeche Mode.