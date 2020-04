Zo wordt de nieuwe spoorbrug over de Rozenburgsesluis geplaatst

Een gevaarte met een gewicht van 4.500 ton, een lengte van 176 meter en een hoogte van 30 meter over het water op zijn nieuwe plek zetten. De plaatsing van een nieuwe spoorbrug op de Rozenburgsesluis is zaterdag een bijzondere onderneming.

De brug maakt onderdeel uit van het nieuwe Theemswegtracé, een verlegging van de Havenspoorlijn bij Rozenburg. De brug is gebouwd in België en is deze week naar de Rozenburgsesluis gereden. Via een ponton en een speciaal aangelegde baan van gebroken puin en zand wordt het gevaarte uiteindelijk naar zijn definitieve positie gebracht. De werkzaamheden zijn te volgen via een webcam .

"Dit zijn de dingen waar je als kind van droomt en waar iedereen in de bouwwereld toch een beetje warm van wordt. Dit zijn de momenten waar je met zijn allen naar uitkijkt", zegt projectmanager Dieter Behaeghel. "Het is technisch een uitdagend project en de omgeving maakt het nog eens extra speciaal."